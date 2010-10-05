Ткацкий проезд под надежной защитой

В эти выходные у жителей дома N 6 по Ткацкому проезду появился новый сосед, о котором можно только мечтать.

Не шумный, а то, что с пулеметом в руках, так оно даже и лучше: непрошеный гость во двор не сунется.

Хотя, считают в Восточной управе, новый житель Ткацкого проезда сам тоже нуждается в заботе и опеке, потому что на деле это — металлическая скульптура солдата воздушно-десантных войск.

Автор идеи и самой скульптуры — сержант запаса ВДВ Сергей Калиновский. Он выковал скульптуру в собственной кузнечной мастерской, а сотрудники управы выбрали место, где можно ее поставить. А заодно назначили тех, кто будет за ней присматривать.

В субботу, во время торжественного открытия скульптуры солдата, руководитель управы Владислав Черкашин вручил почетную доверенность на право шефства над скульптурой директору средней школы N 27 Татьяне Белослудцевой.

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фото: Жители Ткацкого проезда могут спать спокойно

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